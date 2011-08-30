中国欲加大对黑客行为的打击力度

路透北京8月29日电---据新华社周一报导，中国最高人民法院和最高人民检察院日前联合发布《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》，加大对计算机黑客行为的打击力度，加重惩处相关案犯。

新华社引述上述声明称，新规将于今年9月1日起执行，“明知非法而故意收购、销售或掩饰非法获取数据或网络控制权的人，将被追究刑事责任。”

报导并称：“此类活动已经非常泛滥，甚至形成了大规模的网上交易平台。严惩这些违法行为有利于斩断黑客与其他相关犯罪的利益链条。”

美国指称很多黑客袭击行为疑似来自中国，并经常以人权组织和美国企业为攻击目标，但中国称本国是世界上黑客攻击的主要受害国之一。

新华社报导称，“这些违法犯罪行为具有严重的社会危害性，不仅破坏了计算机信息系统运行安全与信息安全，而且危害了国家安全和社会公共利益。”（完）

编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。