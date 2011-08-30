中国象牙消费风日盛 威胁非洲野生象生存--报告

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透内罗毕8月29日电（记者 Tom Kirkwood）---近日发表的一份有关濒危物种的报告作者称，中国象牙消费风气日盛，而且有关象牙保护法规的执行不到位，已经成为对野生大象生存的最新威胁。
针对大象等诸多生物的偷猎活动在中部非洲国家日益猖獗，相关产品主要输往亚洲市场。
这份报告的两位作者Esmond Martin和Lucy Vigne于今年1月份访查了中国南方地区的象牙雕刻工厂和商店。报告内容发表于8月中旬在日内瓦召开的《濒危野生动植物种国际贸易公约》大会上。
两位作者将此次访查得到的数据与1985年以来几次访查整理得到的数据进行了对比分析。
他们发现，尽管中国有相关法律严格控制象牙销售，但象牙行业仍表现火热，而且很多交易似乎并未受到监管。
Martin上周在其内罗毕的家中称：“中国于2004年推出了象牙注册标记体系，每支象牙产品必须注册申请一个标记证书……但我们在中国南方发现，在至少6,500支销售的象牙中，没有恰当标记证书的象牙占63%，因此属于非法交易。”（完）
编译：张敏 发稿：王凤昌/王燕焜
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