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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 17:23 BJT

弗兰离开马竞转赴国米

乌拉圭射手弗兰周一宣布，他将离开服役四个赛季的西甲马德里竞技，加盟意甲豪门国际米兰。无论是效力比利亚雷亚尔还是在马竞，弗兰都是队内头号射手。他昔日还曾效力曼联，去年南非世界杯帮助乌拉圭队冲入四强，并荣膺最佳球员殊荣。路透

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