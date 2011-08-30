版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 17:23 BJT

小法西甲处子秀大赞梅西

周一巴塞罗那在西甲赛场5-0狂扫比利亚雷亚尔，上演西甲处子秀的法布雷加斯借助世界足球先生梅西的一记助攻，为巴萨贡献了一记进球。赛後小法形容与梅西踢球感觉“超赞”。小法在八年英超生涯後回归青少年时期所效力的巴萨。当天蒂亚戈、桑切斯也各进一球，梅西梅开二度。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐