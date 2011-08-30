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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 17:23 BJT

温网新科冠军美网首轮出局

温网女单新科冠军、捷克选手科维托娃不幸在本届美网首轮爆冷出局，周一首战输给非种子选手、罗马尼亚人杜赫鲁。五号种子科维托娃自7月份温网夺冠以来再战大满贯赛事，一场比赛下来竟犯下52次非受迫性失误，以6-7 3-6负于对手，比赛用时仅1小时38分钟。路透

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