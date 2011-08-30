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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 17:22 BJT

女子百米美国女将夺冠

周一在大邱田径世锦赛女子百米决战中，美国选手杰特尔以10秒90夺冠，牙买加选手坎贝尔・布朗以10秒97获得亚军，特立尼达和多巴哥选手巴普蒂斯特以10秒98获得第三。卫冕冠军、另外一位牙买加名将弗雷泽以0.01秒之差无缘奖牌。路透

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