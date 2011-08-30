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路透中文体育短讯 | 2011年 8月 30日 星期二 17:22 BJT

遗憾摘银苦乐参半 刘翔浴火重生

周一大邱田径世锦赛110米栏决赛上，刘翔因古巴选手罗伯斯拉拽，身体失去平衡，最终以13秒27到达终点，排名第三，但罗伯斯被判犯规，金牌成绩被取消，刘翔铜牌升级为银牌。美国选手理查德森成绩13秒16，成新科世界冠军。赛后刘翔表示：“我对比赛表现感到满意，只有一点遗憾。”路透

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