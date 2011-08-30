澳洲年内料仍是亚太最活跃的房地产投资市场--CBRE

卡塔尔能源部长称现在判断减产协议是否延长还为时过早
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
路透悉尼8月30日电---物业顾问公司世邦魏理仕(CBRE)表示,今年剩馀时间内,澳洲料仍将是亚太地区最为活跃的房地产投资市场,因离岸投资者希望在具有成长前景的成熟市场内觅得高质量资产.
销售活动或许也将增加,此前Stockland(SGP.AX)和GPT(GPT.AX)等部分上市澳洲房地产信托公司公布出售资产计画,以为股票回购融资,或者寻找其它机会.
根据澳洲金融评论报的数据,目前待售的商业地产资产超过100亿澳元.
CBRE表示,澳洲第二季房地产投资自上年同期的10.4亿美元增至21.4亿美元,占亚太总销售额的24%.
该物业顾问补充道,这也是自2006年第四季以来澳洲市场首次引领整个亚太市场.当时,澳洲房地产投资占亚太总成交额的43%.
CBRE全球研究咨询亚太区执行董事Kevin Stanley称,今年剩馀时间,澳洲可能仍将是亚太最受欢迎的投资目的地.(完)
--编译 许娜;审校 王冠中
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。
路透东京2月8日 - 日本软银集团社长孙正义称，美国总统特朗普有关放松美国经济监管的承诺，将有利于软银。
路透伦敦2月7日 - 银行家及监管者称，美国总统特朗普下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，这有可能导致即将敲定的一些全球新标准失败，破坏监管国际性银行的通用做法。