比亚迪汽车销售公司初步计划裁员约四成--消息

路透北京8月30日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)旗下的汽车销售有限公司多位员工周二向路透证实自周一(29日)起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%.

比亚迪上周甫公布今年上半年净利按年下降88.63%,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致,并预警第三季业绩续欠佳.比亚迪H股过去三个月累积跌幅达近39%.

比亚迪汽车销售公司一位中层员工对路透表示,首批裁员目标是将人数削减至1,600名.该位匿名人士并表示,比亚迪汽车此前销售最为火爆时,公司一度有4,000左右名员工,但随着今年以来车市降温,员工流失至2,700名左右.

该公司另一位无法具名的员工亦对路透称,裁员很有可能是把销售大区合并,并减少编制,多馀人员可能通过限期寻找内部岗位进行消化,逾期後自动离职.

"现在已经有些大区经理,主动申请降职到一些销售较好、合并可能较小的地方去做一般的销售经理了."上述消息人士称.

比亚迪汽车销售公司高层相关人士暂时不愿对此表示评论.

此前国内网站经济观察网(eeo.com.cn)报导援引比亚迪匿名人士的话称,比亚迪汽车销售有限公司裁员的最终目标是800人,裁员比例高达70%.第一步先裁1,000人,其他部门的裁员将在随後启动.

此前担任公司副总裁以及汽车销售有限公司总经理的夏治冰因个人因素已请辞.

北京去年底取消1.6升及以下排量乘用车车辆购置税税收优惠,以让火热的中国汽车市场降温,自此中国汽车业者陷入苦战.今年前七个月乘用车销量年增率大幅下降至6%,前一年为30%.

比亚迪集团主要业务包括二次充电电池、汽车及相关产品、手机部件、液晶显示屏等产品制造与销售.(完)