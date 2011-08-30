中国核电发展"危"中有"机"--前国家能源局长

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透北京8月30日电---在今年日本福岛核电站泄漏事故後,中国国内对发展核电的质疑声四起.前国家能源局局长张国宝近日则表达了对核电发展前景的信心,称"危"中有"机",福岛核事故为中国提供经验教训,并创造赶超世界核电水平的机遇.
中国核能行业协会网站周二刊登张国宝在大亚湾核电基地的讲话称,福岛核事故後一段时期内,核电复苏步伐将有所放缓,但不太可能出现上两次核电事故後长达二三十年的萧条期.目前,主要核电国家均宣称要继续保有核电.
他强调,作为一个人口众多、能源问题十分突出的大国,中国不可能放弃核电,"国家在我国未来的核政策上应有一个明确的定位,如果模糊而不清晰,没有一个明确的发展目标不仅会影响能源政策,也会动摇我国的核大国地位."
事故後,美国新公布能源战略规划并未表示要取消或减少核能,英国6月宣布新建核电站计划,越南、阿联酋等新兴核电国家亦按计划推进核电建设.
中国则立即组织对国内核设施进行全面安全检查,并严格审批新上核电项目.目前对正在运行核设施的安全检查已经结束,核电站符合国家核电安全的标准和要求.
张国宝指出,从化石能源逐步枯竭和昂贵趋势,及从气候与环境的承载力看,中国在大力发展可再生能源的同时,发展核电是不可替代的选择,否则2020年非化石能源的比重难以达到承诺的15%.
"我们始终坚持'安全第一、质量第一'的方针,确保建造质量,做好安全运行管理,核电安全是有保障的,对我国核电安全应充满信心."他称.
不过,张国宝也指出,相比"十一五"(2006-2010年),中国核电会出现"减速",今年没有批准新的核电站.已经批准而尚未开工的四个机组也处于停顿状态,这些电站有的已经投入数十亿元前期费用,一些核电装备制造厂後续订货中断.
他并称,应抓住核电建设放缓的时机进一步培育核心能力;目前核电中长期规划正在修订中,有必要为核电发展创造良好的舆论环境.
张国宝此次讲话正值岭澳核电站二期2号机组投产,这是福岛核电事故後建成投产的一台核电机组,至此大亚湾核电基地装机规模达到611万千瓦,成为中国装机容量最大的核电基地.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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