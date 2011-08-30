比亚迪汽车销售公司初步计划裁员四成--消息

比亚迪旗下的汽车销售有限公司多位员工周二向路透证实自周一起已开始实施裁员计划,初步目标为将其2,700名员工削减至1,600名,幅度约为41%. 公司一位中层员工对路透表示,比亚迪汽车此前销售最为火爆时,公司一度有4,000左右名员工,但随着今年以来车市降温,员工大量流失. 路透