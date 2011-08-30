十二五期间将稳步提高粮食等收购价格--财政部官员

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透北京8月30日电---中国财政部部长助理胡静林称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断完善现有财政支农政策框架,重点确保实现稳步提高对农民的补贴水平,并稳步提高粮食等主要农产品收购价格.
新华援引其周二在全国农业财政工作会议上表示,十二五期间要保持财政支农政策的稳定性和连续性,着力加大对农业基础设施、农业科技和农业服务体系以及对农村公共福利体系建设的支持力度.
主要受食品类价格上涨带动,今年以来中国物价水平节节攀升.7月居民消费价格(CPI)同比上涨6.5%,其中食品类贡献4.38个百分点.加大农业投入成为稳定物价的重要手段.
"十一五"(2006-2010年)期间,中央财政安排"三农"投入近3万亿元人民币,是"十五"时期的2.6倍,投入规模和年均增幅均创历史新高.2010年全国粮食总产量为54,641万吨,比上年增产2.9%,为连续第七年增产.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
路透香港2月8日 - 由于中国加强资本管控，而且人民币进一步贬值抑制了全球对人民币的兴趣，12月以人民币结算的跨境贸易比例降至逾三年低位。
路透香港2月8日 - 香港运输及房屋局局长张炳良周三表示，政府去年11月初全面提高住宅物业交易从价印花税率后，市场成交量下跌，且按双倍或新15%税率缴交从价印花税的宗数亦大幅减少，可见新措施有效让楼市降温。