基金继续看好中国消费行业

路透北京8月30日电---随着中国经济增长趋缓及物价持续上行,国内消费近月继续呈现回落态势.但私募股权投资人士依然乐观,称未来将继续看好消费行业发展,认为快速消费品等中低端领域仍具备很多投资机会.

私募股权投资(PE)人士在周二举行的中国创投融资发展论坛上普遍表示,消费升级概念预计将成为未来投资的关注重点,主要包括生态有机农业、医疗服务,以及教育等现代服务业.

"短期内的波动对投资几乎没有影响,我们投资看的是3-5年以後的事情,如果说现在是低价进入的区间,那麽将看好未来消费行业的发展."中国民营创投企业--同创伟业董事总经理王维对路透称.

他并指出,在今年同创伟业计划投资的约40个项目中,对消费领域的投资或将占到项目总数的三分之一,而具体细分领域包括餐饮连锁及假发生产企业等快速消费品行业.

而专注于中国市场的风投机构(VC)--凯鹏华盈(KPCB China)合伙人梁英杰则认为,中国消费品牌若要做超高端市场,短期内恐仍有难度,未来多数投资机会料仍集中于快速消费品的中低端领域.

据中国咨询机构ChinaVenture投中集团统计显示,今年上半年,消费品行业以较高的平均退出回报率(8.93倍)及较短的平均投资退出周期(22个月)已成为目前PE最具投资价值的行业.

此前数据显示,7月中国社会消费品零售总额同比增长17.2%,继续呈回落态势;分析人士认为,随经济调控持续及价格居高不下,短期消费恐难有起色.而全球资讯和监测公司尼尔森亦指出,今年二季度中国消费者信心指数较上季度下滑,因高收入预期回缓.

另外,谈及私募股权投资行业是否即将遭遇洗牌,美国知名风投公司--IDG资本创始合伙人章苏阳在会上表示,这将主要取决于未来创业板的持续发展前景,不过快进快出的投资模式肯定将非常危险.

**网络消费投资热或退潮**

近两年来,随着众多团购及奢侈品折扣网站崛起,多家PE/VC机构亦纷纷对其展开投资.不过这些网站中,能真正获利的仅为少数,亦不乏遭遇倒闭.对此,私募股权投资人士已逐渐看淡这类形式的电子商务模式,未来或将多以观望为主.

"我认为电子商务在国内的发展趋势会很好,但能够到海外上市的公司估计不会太多,大概10家左右,所以会比较关注,但可能不会投资."启明创投董事总经理童士豪表示.

专注于中国市场的风投机构--经纬中国(Matrix Partners China)合伙人方元亦认为,网购、团购是烧钱的生意,即便通过快速砸钱进行广告营销,以迅速建立起深刻的印象,未来也不一定能成为品牌.

清科创投CEO兼总裁倪正东此前就表示,团购网站若无法及时获得融资,那麽生命周期只能维持12个月.他认为,团购网站洗牌已箭在弦上,未来经过优胜劣汰,能够幸存的或不到十家,且未来互联网的投资热潮料将由电子商务逐步转向移动互联网.

综合业内人士观点,预计今年剩馀月份中,对网络消费行业的投资或将日趋谨慎.不过此前,据投中集团统计,从2010年开始,奢侈品网购业的融资规模曾出现爆发式增长,今年上半年亦延续增势,已披露的12起融资案例融资总额为2.83亿美元,创历史最高水平.(完)