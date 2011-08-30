中国未来六个月或有更多开发商出售手头项目--第一太平戴维斯

路透香港8月30日电---物业顾问--第一太平戴维斯指出,中国收紧银根对内地房地产商资金链的影响于下半年逐渐浮现,相信未来六个月会有较多的中小型发展商出售手头项目的交易出现.

第一太平戴维斯(中国)董事总经理刘德扬表示,内大型地银行的存款准备金率已达到21.5%的甚高水平,银行能贷出的资金愈来愈少,一些即使与银行签署了贷款协议的发展商,亦未能取得贷款;实力较逊的中小型发展商或须引入合资夥伴,或出售手头项目.

"上半年这情况未算明显,因为市况仍未明朗,发展商都在观望,但下半年进行有关谈判的情况已较为明显."身在上海的刘德扬通过视象会议对记者说.

"未来六个月应会有较多这类型的项目成交发生."他说.

消息人士稍早向路透表示,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围,这意味着大量资金将被冻结.

在住宅楼市方面,中国房地产限购正逐步向二三线城市蔓延.浙江台州市近日已出台限购令,开启了浙江省二三线城市限购序幕.而住建部也计划将40余个热点城市个人购房数联网,以遏制异地炒房.

**十年来最大风险**

刘德扬表示,限购令将市场的需求冻结,成交量锐减,但楼价仍大致不变,这反映市场潜在需求非常强劲.一、二线及一些楼价涨幅过急城市实施限购令,将一些需求推至不受限制的三、四线城市,但目前这批城市的成交量冒起,政府扩大限购范围也是很自然的事.

他指出,过去10年中国房地产商基本上没有遭遇过很大的困难,因为期内中国政府是推行增长政策.

"今次或许是发展商在这10年间遇到的最大风险."他说.

但他相信,在此背景下,开发商必须进行结构调整及转变商业模式,例如由纯住宅发展过渡至兼备商业发展;由一、二线城市转往三、四线城市发展.

"我相信现时中国政府的(调控)政策于未来一年仍会继续,这会令到市场调整、汰弱留强,专业性提高,商业模式转向多元化."刘德扬说.(完)