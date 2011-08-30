蒙牛称下半年将加价及调整产品结构

沪综指收升至一个月新高 军工股领涨大盘有望继续震荡上行
路透北京2月8日 - 中国股市沪综指周三收升至一个月新高。分析师表示，今日大盘先抑后扬探底回升，军工股领涨。前期股指反弹后市场本身存在技术性调整要求，加之近期央行动作频频，对投资者心理产生些许扰动，致目前市场多空力量相对平衡，料指数在经过整固后，后市有望继续震荡上行。
* 蒙牛中期净利升28%,符合预期
* 透过加价及调整产品组合因应成本上升
* 有信心下半年毛利维持上半年水准
路透香港8月30日电---成本控制以及增加高端产品,令中国主要乳制品生产商蒙牛乳业(2319.HK)中期毛利率大致维持上年,净利则是按年升28%.公司表示,下半年仍有成本压力,将透过加价及调整产品结构来因应.
蒙牛在港股中午收盘时公布,2011年上半年净利按年升28%至7.9亿元人民币,大致符合市场预期的7.75亿人民币;尽管原料鲜奶等原辅材料上升,中期毛利率在26%,持平于上年的26.2%.
"下半年原辅材料涨价趋势是有的,特别是原料奶,"蒙牛首席财务官吴景水说,"今年(原料奶)平均上涨在3-5%之内."
吴景水表示,将透过适时加价以及调整产品结构来因应成本上升,"有信心下半年毛利能维持上半年水准."
包括鲜奶、酸奶、和乳饮料产品在内的液体奶业务,中期收入按年增30.8%至162.95亿元人民币,占蒙牛总销售额185.79亿的87.7%,为公司主要收入来源.
分析师指出,三聚氰胺事件後,中国政府加强乳业监管,淘汱不符合要求的企业,有利于蒙牛此类的品牌企业.而蒙牛保持毛利率及销售额持续上升,则令下半年走势依然看好.
2008年发生的"毒奶粉"事件,曾一度令国内乳制品领军企业蒙牛乳业、光明乳业(600597.SS)和伊利股份(600887.SS)等受到重创;而2010年年中在河北、甘肃等省又有三聚氰胺超标奶粉出现.中国已设立国务院食品安全委员会,追查此类问题.
BNP在一份报告中指出,蒙牛毛利率预料可保持稳定,提高该股目标价至34港元,原为30港元,评级为买进.
收盘时,蒙牛股价上扬4.93%至26.60港元,过去一个月来跌6.11%;大盘恒生指数上涨1.71%.(完)
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--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 杨淑祯/林高丽
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