* 恒指上扬1.7%,沪综指跌0.4%

* 建设银行回吐盘中涨幅

* 交易员:建行为港股贡献近五分之一的成交量

* 沪指失掉早盘涨幅,交投低迷

路透香港/上海8月30日电---香港股市周二连续第二个交易日上涨,但成交清淡,因本周中美公布一系列经济数据之前,投资者退居场边观望.

港股恒生指数收高1.7%报20,204.2点,但受全球震荡影响,该股指即将录得2008年10月以来最大月度跌幅.

摩根大通首席新兴市场策略师Adrian Mowat对Reuters Television说,"当市场下跌时,估值的作用就不大了,需要考察的是宏观经济指标."

港股成交量触及8月9日以来最高,主要因美国银行(BAC.N)卖出所持的80亿美元中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)股票,约占总成交量的3%.

中国建设银行一度上涨逾4%,不过随後回吐涨幅,收高1.8%.

中午时卖空建行的成交量占总成交量的逾5%,暗示投资者仍对建行持谨慎态度,尽管美国银行减持降低了不确定性.敦沛证券股票销售副总裁Jackson Wong表示,除了担忧资产质量,投资者还担忧除了新加坡国有的投资机构淡马锡控股[TEM.UL]以外还有谁买入了美国银行卖出的建行股票.

**沪市回吐涨幅收低**

中国股市沪综指受外盘提振高开後,午盘一路振荡回落最终翻绿收跌.时近月末银行资金处于短暂紧张状态,加之央行拓宽存款准备金存缴范围的消息继续发酵,加深市场流动性忧虑.分析师预计,大盘短线仍以盘整走势为主.

沪综指收报2,566.595点,跌9.818点,或0.38%.早盘一度上冲至2,615.14的日内最高,日间最大振幅达2%.

原材料板块领跌,上证原材料行业指数下滑0.7%.中石油(601857.SS)与中石化(600028.SS)跌幅居前.

"宏观基本面政策没有发生大的变化,...市场回调主要是短期流动性恶化造成的.短期仍以震荡盘整行情为主,下跌空间不大."华融证券分析师范贵龙称.

他并认为,9月1日即将公布的中国8月制造业采购经理人指数(PMI)可能会有回升,料会对宏观经济预期产生比较好的影响.

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松表示,,"准备金新规"释放出这样一种政策信号,那就是稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,市场期待的政策"拐点"尚未出现.[ID:nCN1932333]

银行股虽从稍早的日高回落,但限制了跌势.中国工商银行(601398.SS)等大型银行股守住涨幅,但宁波银行(002142.SZ)与华夏银行(600015.SS)等较小型银行下跌1-2%.(完)