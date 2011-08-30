中国准备金新规对银行业绩冲击有限 中小银行更"受伤"

* 保证金新规限制银行放贷能力,理财业务亦受影响

* 短期对银行经营形成冲击,但不改长期业绩稳定增长趋势

* 各银行影响结构性分化:大银行冲击小而中小银行"很受伤"

* 间接影响银行理财产品发行规模和速度

作者 谢衡/赵红梅

路透北京8月30日电---刚刚交出不俗中期业绩的中国银行业,却不期然遭遇保证金存款也需上缴准备金的新规.由于银行放贷能力将进一步受限,阔步发展的理财产品等中间业务也将不可避免受到影响,令其盈利前景蒙上阴霾.

不过分析人士认为,此举虽短期对银行经营形成冲击,但因各家银行保证金比例差别较大,新政对其影响将出现结构性分化,存款基础弱的中小银行更偏负面.而在中国经济仍有望保持快速发展及银行适时调整策略应对下,长期而言整体银行业的业绩仍有望保持增长趋势.

"无需对银行盈利有过多担忧."招商证券分析师罗毅称,"从静态角度看,超额存款准备金充足的银行受缴款基数扩大影响很小.而银行积极的动态资产调整策略会使其利润所受影响进一步降低."

他并预计,准备金缴存范围的扩大将对部分股份制银行资产配置策略产生一定影响,但鉴于有六个月的宽限期,其所受影响也属可控制范围内.

路透上周五援引数位消息人士报导,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.市场预计此举将冻结资金8,000-9,000亿元人民币,相当于上调存准率2-3次.

消息出来後,各家投行及券商均纷纷发布报告,对此进行评论,但总体认为对银行业的业绩影响较小.中金报告就指出,,此次调整将影响上市银行2012年净利润约1%;但由于股份制银行保证金存款占比较高(14.7%),其对股份制银行影响较大,相当于加6.7次存款准备金率,影响2012年净利润3%左右.

受该利空打压,中国股市银行股昨日领跌,上证180金融指数收盘重挫逾2.7%;今日市场恐慌气氛则有所缓和,该指数最终转为小幅收升0.01%,跑赢大盘.

中资银行近日相继公布了上半年业绩,净息差的上升成为银行业中期业绩明显提升的首要动力,各大银行均向投资者交出一份满意的成绩单.分析师普遍相信,下半年中资银行盈利高速增长仍然可期.

参看中国四大国有银行经营数据图表,请点选(r.reuters.com/nah43s)

**各银行影响呈结构性分化**

虽然从全行业看,保证金存款仅占全部存款的5.7%,但各家银行间的差异却很大.大行保证金占比较低,受冲击较小;股份制银行保证金占比高,受影响则更大.而从央行规定的上缴时间表看,需要更快缴款的大型银行则短期更为不利.

德意志银行预计,新规将拖低中国四大银行2011年净息差1.4个基点及税後净利0.8%;而对小型银行的影响则分别为3.6个基点和2.3%.

此次央行规定,不同银行将分阶段上缴存款保证金.五大国有商业银行和邮储将于9月5日後分批上缴,三个月内完成;而其他银行则自9月15日後分批上缴,于未来六个月内结束.

"对上市银行的总体盈利影响有限,但是将进一步限制中小银行放贷能力."中金报告称.

中金并认为,受新政影响较大的将是深发展(000001.SZ)(盈利影响5.4%)、华夏(600015.SS)(4.5%)和中信银行(601998.SS)(3.1%);影响较小的银行则主要是工行(1398.HK)(601398.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)、农行(1288.HK)(601288.SS)和重庆农商行(3618.HK).

中信银行(0998.HK)副行长曹国强周二在业绩说明会上亦表示,此举将上收该行共约400亿元人民币,对资金面和效益都有一定影响,但料对经营效益影响在1亿元左右.

"该新政会加剧资金紧张局面,资金成本会提升,存款基础弱的银行负面影响较大.如果影响到其放贷能力,负面影响则更大."华泰联合亦发布报告称.

**理财产品发行速度或降**

准备金扩至保证金新规剑指银行表外融资,尤其是针对银行的承兑汇票.料此举会拉低社会融资总量增速,相应亦会影响银行理财产品的发行规模和速度.

"保证金缴准备金,这会影响到银行的表外业务,从而间接影响到银行的理财产品."平安证券固定收益部研究主管石磊表示.

一位股份制银行金融市场部人士也指出,不少银行利用票据贴现,通过转入回购账户或转成理财产品等方式来逃避信贷规模,现在央行新规让银行有动力去压缩票据,票据源头上少了,银行的理财资金购买的标的也相应减少,自然会受间接影响.

今年以来,持续的负利率使存款逃离银行体系,加上日均存贷比考核和存准率上调至21.5%,更加剧了银行吸储压力.在此背景下,银行除了增加协议存款外,还扩大了承兑汇票、保函、信用证等表外业务,一方面可以增加手续费收入,另一方面也可增加保证金存款,对银行来说是一笔划算的买卖.

数据显示,今年上半年银行承兑汇票增加1.33万亿元,占同期社会融资规模7.76万亿元的17.1%,是上半年非信贷融资方式中增长最多的.

不过"上有政策,下有对策",在理财业务迅猛发展势头有望放缓下,银行亦将积极拓展其它中间业务.而表外业务的更加规范化,也将更利于控制银行的风险.

"目前银行面临很大的压力,波动幅度非常大,主要矛盾是存款问题,是(问题的)重中之重."中信银行副行长曹国强表示,下半年将针对货币供应量持续萎缩,加大投行业务投入、发展新兴业务及小企业贷款.(完)