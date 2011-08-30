受美联储8月会议记录提振 美股收高

* 联储8月会议考虑激进措施应对经济疲软

* 美国银行受挫,引领金融股下跌

* 消费者信心触及两年低位,6月房价下跌

* 道指和标普500指数上涨0.2%,Nasdaq指数攀升0.6%

路透纽约8月30日电---美国股市周二在交投震荡中上涨,连升第三天,此前美联储公布的会议记录提振对联储将尝试推行更多政策刺激经济的预期.

美股接近尾盘大涨,尽管很快缩减升幅,此前美联储公布的会议记录显示,美联储在8月会议上考虑一系列的政策行动,以帮助处于困境中的经济,其中包括将利率政策前景与具体失业水平相挂钩的史无前列措施.

稍早的数据显示,美国8月消费者信心降至两年来最低,巩固了美联储9月末开会时将推出大胆举措的看法.市场参与人士此前认为,美联储进一步采取行动的可能性不大.

"美联储已经承认,经济状况如此,有理由推出更激进的举措,从而印发了对这样前景的寄望,即下次联储会议将推出一些措施,将为风险资产提供更多支撑."Janney Montgomery Scott投资总监Mark Luschini称.

美国经济谘商会周二公布,8月美国消费者信心指数为44.5,此为逾两年低位,7月修正後为59.2,前值为59.5.数据公布後,美股下跌最多达1%.

卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和波音(BA.N)对道指的贡献最大.野村将波音评级上调至"中性".野村认为该公司737和777客机业务利润将增加.卡特彼勒收高1.9%,报89.79美元;波音收高2.2%,报65.99美元.

8月多数时间,市场受卖盘打压,较4月所创2011年高点下跌近18%,创近期低位,不过最近七个交易日,美股已经连续上涨六日.

道琼工业指数升20.70点,或0.18%,报11,559.95;标准普尔500指数上涨2.84点,或0.23%,报1,212.92点.Nasdaq指数攀升14点,或0.55%,报2,576.11点.

美股由跌转升,被认为是近期卖盘过度的迹象.技术分析师称,标准普尔500指数收于1,200点之上,显示多头或重新站稳.标准普尔500指数过去七个交易日涨幅超过7%,但8月迄今仍跌6.1%.

金融股今日跌幅居首.美国银行(BAC.N)跌3.2%,报8.12美元;摩根大通(JPM.N)跌1.5%,报37.06美元.两者均是道指成分股.

6月经季节调整标准普尔/Case-Shiller房价指数较上月下滑0.1%,路透调查的分析师预估为持平.未经季节调整,该指数为升1.1%.

艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)跌0.3%,报73.91美元.该公司和俄罗斯国有公司Rosneft(ROSN.MM)将开发俄罗斯北极圈内的油气资源.

Dollar General Corp(DG.N)季度获利较上年同期增长,并上调全年营收预估区间低端,以及获利预估.公司股价收高5.8%,报35.76美元.

纽约市场,上涨股票与下跌股票家数之比约为19:11.Nasdaq市场该比例为13:12.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为72亿股票,去年日均成交为84.7亿.(完)

--编译 田建华;审校 利棣儿

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