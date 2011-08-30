美联储在8月会议上考虑更大胆的行动--会议记录

路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)周二公布的8月会议记录显示,美联储考虑在8月会议上考虑一系列的政策行动,以帮助处于困境中的经济,其中包括将利率政策前景与具体失业水平相挂钩的史无前列措施.

美联储决定将接近零的利率维持到2013年,这一决定引来美联储三位官员的异议,但在作出这一决定前,美联储官员表示,美国经济前景已严重恶化,今年上半年的经济疲弱不能再被认为仅仅是临时性因素引起.

"与会者认识到就业市场状况恶化,家庭支出放缓,消费者和企业信心下降,以及楼市持续疲弱,"美联储周二公布的8月9日会议记录显示.

在这种背景下,几位美联储官员希望采取更大胆的行动,但会议记录显示,"愿意接受以更强劲的前瞻指引迈向更多宽松政策."

今年前六个月美国经济表现糟糕,国内生产总值(GDP)增长年率不到1%,失业率在9%以上居高不下.

在8月会议上,美联储讨论了一系列进一步宽松货币政策的工具,包括进一步购买资产,或是调整央行公债比重,重点转向较长期公债.

购买较长期公债可以压制长期借贷成本,但一些美联储官员质疑这些举措能否为经济增长提供太大支撑.

鉴于经济复苏持续缓慢且财政政策收紧,美联储官员疲于寻找可以提振经济的非传统方式.

"在选择措辞表达一定时间内的政策前景时,美联储官员还考虑了基于失业率或通胀率明确数据的联邦基金利率水平前景."会议记录显示.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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