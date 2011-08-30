FAO：各国需警惕禽流感卷土重来

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透罗马8月29日电---联合国警示禽流感可能卷土重来，称H5N1病毒的变异毒株正在亚洲等地扩散。
联合国粮农组织（FAO）周一敦促各国加强监控，做好准备，以防疫情爆发。该组织并表示，禽流感自2003年出现以来，已经导致565人生病，其中331人死亡。
粮农组织首席兽医官员Juan Lubroth发布声明称：“2004-2008疫情减弱的趋势总体逆转，可能意味着H5N1禽流感今秋与今冬可能再度加剧。”
他指出，中国与越南出现变异毒株，令人担忧，因为现有疫苗似乎对新毒株没有作用。
粮农组织表示，病毒在越南传播还会对柬埔寨、泰国、马来西亚构成直接威胁，并且危及朝鲜半岛与日本。
该机构称，最近一例人死于禽流感的病例本月稍早发生在柬埔寨，而且该国今年已报出八例人感染禽流感的病例，均为重症患者。
粮农组织指出，可能面临最大危险的国家主要有孟加拉国、中国、埃及、印度尼西亚和越南，因禽流感病毒在这些国家仍非常顽固。（完）
编译：张敏 发稿：程芳
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