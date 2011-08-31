美国8月消费者信心降至两年低位 衰退疑虑再起

* 消费者信心指数降至44.5--经济谘商会

* 6月房价指数较5月下滑0.1%

* 信心指数为2009年4月以来最低

路透纽约8月30日电---美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重挫股市且让美国濒临违约.

周二数据令美国可能落入衰退的疑虑再起,推动投资人买进政府公债,因押注美国联邦储备委员会(美联储,FED)可能更加努力推低借款成本.

美国经济谘商会表示,8月消费者信心指数降至44.5,7月下修为59.2.8月数据为2009年4月以来最低,当时美国仍困于衰退中,而其跌幅则为2008年10月以来最大.

"我们实际上正经历一场信心危机,"RBC Capital Markets分析师Tom Porcelli表示.

分析师先前预估的下滑幅度小很多.

消费者信心下降可能导致他们收紧荷包,不过零售销售数据尚未指向那个方向.

目前为止,从工业制造到就业等数据均符合成长缓慢的情况,而不是经济产出完全萎缩.不过分析师正密切关注新的下行迹象,将特别注意周五将公布的美国8月就业数据.

"基本上,没有什麽可以提高消费者有信心的消息,"纽约4CAST的固定收益分析师Gennadiy Goldberg说.

股市在8月初大跌.当时美国削减预算及提高举债上限的政治恶斗让投资人饱受惊吓.评级机构标准普尔因政治进程而调降美国原先最高的AAA债信评级.

这项消费者信心数据周二多数时候均令美股承压,不过标普500指数仍收高.

欲浏览美国消费者信心图表,请点击(r.reuters.com/baf53s)

欲浏览美国房屋价格图表,请点击(r.reuters.com/dyd53s)

**美联储考虑采取新举措扶助经济复苏**

周二公布的美联储8月9日会议记录显示,对美国经济的担忧促使美联储在8月初考虑推出新举措扶助经济成长,如将利率水平与具体的失业率水平挂钩等.

在上次会议上,美联储决定宣布在2013年中期以前维持利率在近零水平.

尽管这一决定招致美联储三位官员的异议,为近20年来最多,但会议记录显示,部分官员希望采取更大胆的举措.美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时明确表示,他倾向于采取更强力的举措.

美国失业率居高不下,打击市场信心并阻碍经济成长.周五将出炉的就业报告料显示,美国8月失业率仍维持在9.1%的水平.

美国经济谘商会的这项数据表明,情况可能在恶化,而非好转,其中衡量就业难度的指数触及2009年11月以来的最高水平.

**楼市疲弱**

另一份报告显示,美国6月独栋房屋价格微跌,再度显示经济复苏不能指望房市提供帮助.

6月经季节调整标准普尔/Case-Shiller房价指数较上月下滑0.1%,路透调查分析师预估为持平.

20个大都市房价指数较上年同期下跌4.5%,跌幅小于分析师预估的下跌4.6%.

房屋供给过剩,止赎势头持续,信贷趋紧以及需求疲弱拖累楼市,从而损及经济复苏.

法国兴业银行分析师Brian Jones称,"基本上这进一步证明,房市正处在调整阶段."(完)

--编译 戴素萍/李婷仪/肖群英/王翔琼;审校 程琳/李爽

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