美联储8月讨论了更大胆的政策选择

* 美联储讨论将利率与失业率挂钩

* 联储理事认为经济疲态并非暂时现象

* 芝加哥联储总裁埃文斯称需要采取大胆政策举措

* 很难说服明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔进一步放宽政策

路透华盛顿8月30日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)8月初讨论了一系列可以采用的非常规工具,以提振经济,其中一些理事要求采取大胆的新举措,支撑萎靡不振的经济复苏.

在决定承诺维持近零利率至少到2013年中期前,美联储考虑了可以采用的诸多选择,其中包括将利率与失业率或通胀率挂钩.

根据周二公布的8月9日美联储会议记录,"与会者注意到就业市场状况恶化,家庭支出放缓,消费者和企业信心下降,楼市持续低迷."

会议记录称,"少数"理事要求除了低利率承诺以外再采取一些政策举措,但他们认为新政策指引是"朝着更加宽松方向迈出了一步".

会议记录公布後,美国公债价格和原油期货均上涨,美元兑欧元一度削减稍早涨幅,股市小幅上涨.

"不能忽略经济前景所面临的风险,而且主要偏于下档风险,这就意味着不能排除第三轮量化宽松政策,"纽约UniCredit Research首席美国经济分析师Harm Bandholz说道.

美国经济今年上半年的表现不振,国内生产总值(GDP)增长环比年率不足1%,引发衰退疑虑.而且失业率一直高于9%.

美联储大幅调降了其对今年馀下时间和明年的经济增长预估.不过仍预期近期经济活动会有所反弹,但不足以明显降低失业.

美联储对今年下半年通胀预估略有上调,不过鉴于劳动力市场的疲弱,认为2012年物价增幅料在较低水平.

巴克莱资本分析师Michael Gapen表示,"美联储有关劳动力市场疲态不会很快改变的预估表明,他们的核心预估是,经济增长仅会略高于潜在增长水平."

周二公布的数据为经济带来最新的负面信号.数据显示,8月美国消费者信心重挫至逾两年来最低.

美联储在会议上讨论了采取诸多措施的可能性,包括进一步购买资产,将其资产组合中的债券部分转换为较长期债券,调低银行准备金利率以鼓励放贷.

一些官员感觉到,美联储为提振经济能做的不多,然而复苏长时间缓慢的经济前景促使美联储对货币政策前景提出更加坚定的指引,以期将长期利率拉至更低.

会议记录显示,"在选择措辞表达一定时间内的政策前景时,美联储官员还考虑了以明确的失业率或通胀率水平作为联邦基金利率前景的条件."

**未来政策之路存有分歧**

周二两位美联储高层官员的评论,凸显了美联储政策委员会的分歧,该委员会准备在9月20-21日举行下一次会议.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,他赞成央行"在较长时期内"实施强有力的宽松货币政策,因目前美国经济料将"徘徊不前".

但明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在北达科他州Bismarck的讲话中,没有暗示支持采取进一步的放宽货币政策.

美联储在2008年12月将短期利率调低至接近零的水准,并购买2.3万亿(兆)美元的抵押贷款相关债券和公债,以刺激经济复苏.

美联储宣布在2013年中期前维持利率在近零水平招致三位官员的异议,为近20年来决议反对者最多,其中包括柯薛拉柯塔.

但会议纪录也显示,美联储内也有官员支持采取更激进的宽松货币政策.

"FOMC内部的强硬派可能会吸引媒体的极大关注,但今天的会议记录...提醒我们,联储中还存在支持进一步放宽政策的温和派力量,虽然他们在口头上没有那麽咄咄逼人,但其观点已经逐渐占据上风."摩根大通分析师Michael Feroli支出.(完)

--编译 李爽/孙茉莉/王翔琼/肖群英;审校 吴云凌/程琳

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