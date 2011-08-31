分析：苹果新掌门库克压力大 电视或为突破口

路透纽约/旧金山8月26日电(记者 Sinead Carew/Edwin Chan)---库克(Tim Cook)出任苹果(Apple)执行长後，需付出巨大努力，不单单是推出新版iPhone或iPad那麽简单。

分析师和业内专家称，库克需要推出一款革命性产品，证明他有能力接过乔布斯的权杖，或许最早2013年会发布一款重量级起居室电子产品。

2006年苹果公司推出苹果电视，这是一款4英寸的方盒子，可以将电视连接到互联网，乔布斯将此称为“业余爱好”，而该产品是苹果为数不多的失败案例之一。

库克在管理运营方面的能力有口皆碑，如果他能令苹果电视“咸鱼翻身”，就没人能再质疑他是否有足够远见卓识执掌苹果了。

CCS Insight的杰克逊(John Jackson)指出，电视是苹果产品线中明显缺失的一环。但他指出，苹果眼下有足够成长动能，眼下不需要搞什麽发明创造。

长期以来，外界认为消费者电子科技公司的下个重大变革是，让互联网摆脱电脑，植入电视。但目前为止，还没有哪家企业的这类产品能获得普遍认可。

库克和他领导下的苹果，看来将加入微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)、索尼(6758.T)以及三星(005930.KS)的行列，逐鹿网络电视市场。

独立数字媒体策略师马力根(Mark Mulligan)称，苹果无论在平板电脑市场、音乐播放器市场和智能手机市场，都扮演早期追随者的角色，等到市场时机成熟，吸取其他公司经验教训後再出手，其表现总是无与伦比。

苹果进军电视领域的障碍之一是，娱乐业担心苹果可能又会实施咄咄逼人的视频许可条款，正如过去苹果iTune在音乐和视频许可方面的政策。企业高管表示，苹果对直接通过iTune销售的订阅内容抽取30%收入分成的政策，对音乐行业造成了明显冲击。

乔布斯的个人魅力和谈判技巧，对苹果2003年推出iTune，以及此後歌曲在线热销都起到了关键作用。而库克在这方面的能力还有待观察，尽管他在与麦金塔电脑、iPhone和iPad供应链合作夥伴打交道方面游刃有余。

有迹象显示，库克在谈判桌上也可以非常强硬。Jefferies的米塞克(Peter Misek)重点提到库克在推出iPad 2过程中的运筹帷幄，此外，在今年日本地震和海啸危及苹果半导体元件供应时，库克表现得非常果断。

现在库克需要证明，他不但有能力执行老板的目标、保持苹果产品线的活力，而且有能力去引导消费者需求。

“市场和苹果需要看到，库克有选出制胜产品的判断力，”Korn/Ferry国际董事会和CEO服务部门副主席史蒂文森(Jane Stevenson)表示。

他指出，市场需要看到库克领导苹果不断创新，包括发布新产品，以及令苹果以前一些不太成功的产品譬如苹果电视能够转败为胜。(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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