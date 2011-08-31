中国股市盘前看点--8月31日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国ISM-芝加哥8月采购经理人指数(PMI).

--美国7月工厂订单

--欧元区7月失业率

**宏观经济及政策面**

--8月中旬起,中国《商业银行资本管理办法(徵求意见稿)》公开徵求意见.据悉,经过两轮意见徵求,办法在资本计量和风险资产计量上,对银行的影响都要较此前预期小得多.

**重点行业和公司**

--贵州茅台(600519.SS)决定投资10.19亿元人民币,实施新增2,500吨茅台酒技术改造项目.公司上半年实现净利49.1亿元,同比增长58.3%.

--长江电力(600900.SS)上半年净利26.86亿元,同比增长35.54%.公司还计划出资约120亿元,分两批收购控股股东--长江三峡集团的地下电站资产,其中首期交易价格为76.36亿元.

--大名鼎鼎的洛希尔(罗斯柴尔德)家族旗下公司出手举牌A股上市公司.Rothschild资产管理香港公司周三公告称,已持有中青旅控股股份有限公司(600138.SS)超过5%股份,未来12个月公司拟继续增持.

--宝钢股份(600019.SS)今年上半年净利润同比下降近四成,低于市场预期,因矿石等主要原燃料价格大幅上升损及钢铁产品毛利率.公司预计下半年钢企仍将面临较大的盈利下滑压力.

--中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)今年上半年净利同比下降12.3%,为2007年首次业绩下滑.公司预计下半年将继续面临复杂的市场环境与机遇.

**海外动向**

---美国股市周二在交投震荡中上涨,连升第三天,此前美联储公布的会议记录提振对联储将尝试推行更多政策刺激经济的预期.道琼工业指数升20.70点,或0.18%,报11,559.95.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指争夺2,600点整数位及20日均线2,591点.(完)

--整理 林琦; 审校 杨淑祯

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