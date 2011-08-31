中移动称进一步降低国际漫游数据流量资费

路透北京8月31日电---随着移动通信业务的日益繁荣,中国通信行业竞争持续加剧,总体资费水平不断降低.中国移动(0941.HK)(CHL.N)宣布,将进一步降低国际漫游数据流量资费水平,有效降低客户境外移动上网的费用,具体细节正在完善中.

新华社周二报导引述中国移动有关负责人表示,"从长远看,国际漫游资费进一步降低尚有很大空间."

报导引述中国工业和信息化部数据显示,前七个月,中国移动通信收入累计完成4,000.5亿元人民币,同比增14.2%,在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的68.98%上升到71.51%.

同期,中国国内移动电话长途通话时长同比增长29.3%,国际电话通话时长同比增长19.2%.

中移动今年5月中,在全国范围推出全球通上网套餐、商旅套餐以及套餐专属数据可选包,新套餐大幅增加通话时间和上网流量,其中平均通话价格降幅达15%以上.在短短100天时间内,办理客户已突破1,000万.截至8月25日,全球通新套餐客户办理量达1,159万户.

中移动8月中旬公布半年报显示,上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期,并创出2008年下半年以来最大增幅.每月每户收入(ARPU)为70元人民币.

以用户计,中移动是全球最大的移动运营商,占中国市场约七成份额.截止6月底,中国移动客户总数超过6.1亿户,其中3G客户达3,503万户.(完)

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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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