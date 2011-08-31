美联储内部就是否进一步放宽政策存分歧

* 美联储埃文斯:需要更激进的政策举措

* 进一步放宽政策对美联储而言并非易事--柯薛拉柯塔

* 消费者信心不振,是经济低迷的另一个信号

路透纽约/北达科他州俾斯麦8月30日电---是否需要采取进一步行动来刺激低迷的美国经济复苏,美国联邦储备委员会(美联储,FED)两名官员周二在这一问题上显露分歧,突显美联储主席伯南克面临的两难困境.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯支持央行"在相当长一段时间里"实行力度较大的宽松政策,因目前经济看起来正在"横向盘整".埃文斯是一位着名的鸽派官员.

但明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二却没有表示出对进一步放宽政策的支持,表明他在美联储政策制定委员会中属于鹰派阵营.

市场正在等待美联储9月20-21日政策会议,埃文斯周二在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)作出的上述评论,引燃了有关美联储或进一步延续一系列史无前例的举措,来提振美国经济的预期,令美国公债和期金价格大涨.

埃文斯向CNBC电视表示,在美联储目前正在考虑的选项中,他支持"采取一些最为积极的政策".他还称失业率高达9.1%的劳工市场看起来正处于衰退.

美联储已经将短期利率下调至近零水平,并购入2.3万亿(兆)美元长期债券来提振经济复苏.美联储8月9日宣布,至少在未来两年内可能都将维持利率在极低水平.柯薛拉柯塔及另两位官员对此强烈反对.

但柯薛拉柯塔周二指出,他会支持已经作出的决定.

"在考虑我自己未来的决定时,我将遵守2011年8月所作出的承诺,"柯薛拉柯塔在北达科他州俾斯麦向全美各州财政主管协会(National Association of State Treasurers)表示.

"我相信如果短期内放弃这一承诺,就会削弱在未来作出类似有条件承诺的能力,而这种能力在过去三年以来都被证明是十分有用的,"他说.

柯薛拉柯塔的讲话表明,他认为进一步放宽政策非常困难,除非通胀大幅下降.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

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