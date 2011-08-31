中国富豪冰岛购地计划引发安全疑虑

路透雷克雅未克8月30日电(记者 Omar Valdimarsson)---冰岛周二谨慎回应中国富豪黄怒波计划在冰岛购地打造生态度假村一事。分析人士称，鉴于冰岛的战略位置，此项交易或引发安全疑虑。

负责投资项目审批的冰岛内政部长乔纳森(Ogmundur Jonasson)称，需要仔细审查这一投资计划。目前中国人收购西方资产已形成趋势。

乔纳森对路透称，要将大片土地出售给一个外国人，必须从方方面面仔细考虑。

迄今，冰岛国内尚未对黄怒波投资计划表达更广泛的担忧。黄怒波在2010年《福布斯》中国富豪榜上排名第161位。

但分析人士称，因冰岛是位于欧美大陆之间的大西洋岛国，且邻近多国竞相提出资源诉求的北极地区，战略位置重要，因此不能忽略黄怒波购地交易可能产生的安全疑虑。

布鲁塞尔当代中国研究所研究主管霍尔斯拉格(Jonathan Holslag)称：“此项在冰岛投资项目或是民间行为，但它确实符合(中国)在海外收购土地、原材料和技术等战略资产的政策方针。”

“此外，在中国‘走出去’的政策中，我们常常发现，民间投资者往往是国企大型项目的先头部队，中国政府通常会采取更坚定的外交手段，来保护这些新获得的利益。”

据冰岛地方官员称，黄怒波计划在购买的土地上建造一个生态度假村，且主动放弃了对流经该土地水资源的权益。(完)

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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