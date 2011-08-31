卡扎菲追随者仍坚守苏尔特等据点

路透的黎波里/班加西8月30日电（记者 Samia Nakhoul/Alexander Dziadosz）---虽然卡扎菲藏起来了，其多数家人也逃到国外，效忠卡扎菲的部队周二仍在利比亚一些城镇坚守。

反卡扎菲力量从东部和西部逼近卡扎菲老家苏尔特之际，利比亚国家过渡委员会给卡扎菲追随者四天期限投降，否则将面临一个血腥结局。

该委员会主席贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）称：“如果到周六，还没有进行谈判投降的和平迹象，我们将决定诉诸武力。我们不希望这样做，但是我们无法继续等待。”

阿尔及利亚外交部称，卡扎菲的妻子萨菲亚（Safia）、女儿艾莎（Aisha）、儿子汉尼拔（Hannibal）和穆罕默德（Mohammed）周一上午进入阿尔及利亚。

一名与阿尔及利亚卫生部关系密切的消息人士称，艾莎当天生下一个女儿。

国家过渡委员会谴责阿尔及利亚为卡扎菲家人提供避难是侵犯行为。但阿尔及利亚官员称，做出这一决定是考虑到孕妇的困境。

阿尔及利亚两名官方消息人士称，这名女婴出生在撒哈拉沙漠深处的绿洲Djanet，距利比亚边境约60公里，卡扎菲南部据点赛卜哈（Sabha）西南500公里处。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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