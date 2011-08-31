《信报》：野田政府上台 圆汇高企难改

（8月31日社评）

日本国会昨天通过野田佳彦接任首相,日股小幅造好,然而担心日圆升值之势将受到日本新政府干预,使日圆一度走弱.基于野田在菅直人内阁担任财务大臣时,主张增税支持灾後重建,更多次强调日圆汇价偏高,并两度重槌出击干预汇市,令这位新任首相的经济与金融政策备受市场注目,也使日圆走势增加短期性波动风险.

据野田在昨天新闻发布会上指出,他组建新内阁後,将推出应对日圆升值的措施,包括动用储备协助企业满足融资需求.在内外经济环境的条件约束下,野田政府通过扶助企业进行海外并购,以纾缓日圆升值部分压力,是一条清晰可见的战略发展脉络.支撑日圆呈强的因素有三.一、是国际收支顺差.今年上半年,日本国际收支经常项目盈馀逾55,000亿日圆(约700亿美元),虽较去年同期减少36%,但整体盈馀足以支撑货币的价值.二、是庞大的外汇储备.截至7月,外汇储备积累至11,500亿美元,为全球第二大外汇储备国.三、美元及欧罗在美债及欧债危机下双双摇摇欲坠,加上欧美经济疲莫能兴,使日圆成为避险资产.基于这些因素短期也不会改变,因此,日圆升值大势,即使受到干预,相信也不会出现根本性转变.

上周评级机构穆迪下调日本国债评级的同时,日本政府宣布成立1,000亿美元的“应对日圆升值紧急基金”,协助日本企业把本币转为外汇,到海外进行企业并购,抵销日圆升值对经济所造成的部分损害.事实上,今年以来,日本企业海外并购活动加剧.可以预料,野田政府上台後,紧急基金计划是应对圆汇高企政策的核心部分.

由于日本人口老化问题严重,劳动成本高企,国内产业结构调整举步维艰,在日圆汇价10年高企的形势下,日本政府顺势推动企业往外投资,鼓励海外并购,把“发展生命线”伸延海外,已成为主要的应对策略,迄今不变.在汇率政策方面,要有效压抑日圆升值,必须借助欧美经济复苏、美元走强来实现,因此综合来说,即使野田佳彦上场後,不惜更大手干预汇市,但只能短期抑制日圆升值,并不能根本扭转圆汇居高难下的困局.(P02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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