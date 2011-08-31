香港《经济日报》：经贸安抚菲国 中国要思长久计

（8月31日社评）

菲律宾总统阿基诺三世昨率团访华,除与领导人商讨经贸合作,还会到其母祖籍地福建寻根.阿基诺表面友善,实质却一直藉美国重返亚洲狐假虎威,向华索取经济利益.中国既要安抚,更须积极拉拢东盟抗衡菲国,化解压力.

美国重返亚洲,菲国左右逢源.港人对发生仅1年的香港旅客在菲律宾遇害事件记忆犹新,伤痛仍在,自然不欢迎阿基诺访华.无奈局势需要,中国为缓和中菲紧张关系,要给予菲国经济利益.美国去年订下”重返亚洲”战略,多次串连日本、南韩、越南等亚洲国家进行军演,筑起对中国的半月形包围网.对此菲律宾当然欢迎,因借美国的军事介入,既可抢占更多南海岛屿的主权,复又能向中国施压,换取经济甜头.

中国虽知菲律宾藉美国施压,却不得不投鼠忌器,因若与菲国硬碰,只会将其进一步推向美国,令南海局势更紧张,更有损亚洲稳定,不利中国和平崛起.在此形势下,当阿基诺率团300人到华招商引资、表明欲在5年内让中菲双边贸易增加一倍时,中国无奈亦要让利,预计北京将与菲律宾签订多项协议和价值70亿美元的合同,包括中国在菲律宾投资汽车厂、能源矿产及铁路等,无非藉经贸笼络换取和平,减少南海争端.

中国北京夥拍东盟,制衡美菲施压.因此,中国要安抚菲律宾只是权宜之策,长远计需积极拉拢东盟,藉南海危机可能殃及池鱼、危害局势安定、挫伤中国与东盟的经贸关系等恶果,游说东盟制衡菲律宾和美国走得太近,才可望取得亚洲和平环境以崛起,并避免要向菲律宾一再让利.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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