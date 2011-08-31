卡扎菲追随者仍坚守苏尔特等据点

效忠卡扎菲的部队周二仍在利比亚一些城镇坚守，反抗力量从东部和西部逼近卡扎菲老家苏尔特，利比亚国家过渡委员会给卡扎菲追随者四天期限投降，称否则将面临一个血腥结局。另据与阿尔及利亚卫生部关系密切的消息人士透露，卡扎菲女儿艾莎生下一女婴。路透