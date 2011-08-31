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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 11:13 BJT

中移动称进一步降低国际漫游数据流量资费

随着移动通信业务的日益繁荣,中国通信行业竞争持续加剧,总体资费水平不断降低.中国移动宣布,将进一步降低国际漫游数据流量资费水平,有效降低客户境外移动上网的费用,具体细节正在完善中. 截止6月底,中国移动客户总数超过6.1亿户,其中3G客户达3,503万户.路透

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