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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 10:53 BJT

美国8月消费者信心降至两年低位

美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重挫股市且让美国濒临违约. 美国经济谘商会表示,8月消费者信心指数降至44.5,7月下修为59.2.8月数据为2009年4月以来最低,当时美国仍困于衰退中,而其跌幅则为2008年10月以来最大. 路透

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