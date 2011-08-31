美国8月消费者信心降至两年低位

美国8月消费者信心挫跌至2007-2009年衰退以来的最低水准,此前美国预算之争曾重挫股市且让美国濒临违约. 美国经济谘商会表示,8月消费者信心指数降至44.5,7月下修为59.2.8月数据为2009年4月以来最低,当时美国仍困于衰退中,而其跌幅则为2008年10月以来最大. 路透