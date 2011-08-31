调查：中国8月官方PMI料触底反弹

路透访问的多数分析师预计,紧缩政策难松手,中国8月官方制造业采购经理人指数(PMI)有望暂缓持续恶化的趋势,较上月小幅回升至51,为三个月来高点. 这也和汇丰之前发布的中国8月制造业PMI初值小幅反弹的势头一致,表明经济已显现企稳迹象,制造业继续收缩的可能性降低. 路透