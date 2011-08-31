专家称尚无疫苗应对H5N1禽流感变异毒株

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透香港8月30日电（记者 陈依琳）---病毒学家周二警告称，尚无疫苗可防治在中国和越南传播的H5N1禽流感变异毒株，呼吁各界加强对该病毒的监控，以免传染人类。
联合国粮农组织（FAO）周一警告称，禽流感可能再度席卷而来，并称H5N1禽流感变异毒株正在亚洲及其它地区传播。
科学家目前尚不确定新病株H5N1-2.3.2.1是否对人类更致命，但他们指出，该病株与原先病毒差异较大，人类针对原先病毒而研制的疫苗对其无效。
香港大学病毒学家佩里斯（Malik Peiris）说道：“目前，世界卫生组织（WHO）推荐了一种人用的H5N1备选疫苗……但它无法全面防治（新毒株）。”
“不过这很常见。H5病毒不断发生变化，因此我们也必须研发新疫苗来应对。”（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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