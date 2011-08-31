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路透中文国际短讯 | 2011年 8月 31日 星期三 11:09 BJT

基金继续看好中国消费行业

随着中国经济增长趋缓及物价持续上行,国内消费近月继续呈现回落态势.但私募股权投资人士依然乐观,称未来将继续看好消费行业发展,认为快速消费品等中低端领域仍具备很多投资机会, 预计消费升级概念将成为未来投资的关注重点,主要包括生态有机农业、医疗服务,以及教育等现代服务业. 路透

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