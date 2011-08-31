野田佳彦改口 承认二战甲级战犯是战争罪犯

路透东京/北京8月30日电---日本新首相野田佳彦周二称，他将坚持往届政府的决定，即承认二战甲级战犯为战争罪犯，此番表态较以往有所转变，看来是为了避免与中国发生冲突。

中国国务院总理温家宝电贺野田佳彦当选首相，同时强调希望改善中日关系。

野田佳彦近期曾重申，根据日本国内法律，被远东国际军事法庭判定的日本二战甲级战犯不是“战争罪犯”。他还曾表示，中国军事实力迅速提升，海军活动扩张，构成严重的地区威胁。

野田佳彦周二当选日本新首相後在新闻发布会上表示，作为政府成员，他在前述战犯问题上的立场与政府一致。

野田佳彦称，“日本政府(2005年)声明，确认了日本基于特定法律解释(在该问题上)的法律立场。我是政府一员，将与该声明保持一致......我希望与中国和韩国等亚洲国家保持双赢关系。”

据新华社报导，温家宝在贺电中称：“发展长期稳定、睦邻友好的中日关系，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于亚洲乃至世界的和平、稳定与繁荣。”

温家宝还表示，“中日关系面临进一步发展的重要机遇，希望双方共同努力，推进各领域交流与合作，不断深化中日战略互惠关系。”(完)

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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