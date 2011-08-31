中国今年涉税及相关热点新闻一览

路透北京8月31日电---中国一直强调税收"取之于民,用之于民".今年以来的一系列涉税事件和相关新闻,无意间成为强化中国民众税收知识的教材.民众对税收"交的明明白白,用的清清楚楚"的呼声渐高.

以下为今年以来涉及税收的热点新闻:

--今年2月,济南市政协委员、某公司副总经理兼总工程师潘耀民连续三年在济南市两会上提案建议降低"馒头税".他认为,馒头也是"粮油副食品",应执行13%的税率.此事引发了社会广泛关注.尽管被专业人士批评欠缺税收常识,却获得民众对中国税负偏重的共鸣.

其後,济南国税局工作人员进行了解释:目前中国没有"馒头税"这一税种,山东省各级国税机关未擅自开征"馒头税",媒体所称的"馒头税"其实是对销售馒头徵收的增值税.馒头产品执行17%的增值税税率符合国家税法规定,馒头是粮食加工制成的熟食品,不属于"粮食"的征税范围,适用的增值税税率应为17%.

--5月,个税修正案的网上徵求意见引发一场全民大讨论,在据理力争"免征额"由2,000元人民币提高到3,000元人民币仍不够合理,并最终提至3,500元,以民意的胜利而告终时,中国税收"取之于民,是否全部用之于民"也被前所未有地高度关注.新个税将于9月1日起执行.

--6月底,中国审计署公布约10.7万亿元庞大地方政府债务,这是否会成为中国经济快速成长中的隐雷?再次引发对中国目前财税体制设计上中央与地方财权事权是否对称,以及现行分税制结构是否合理的质疑.

--7月份,一份美国美世咨询公司公布的2011年全球生活成本调查的报告,从衣食住行、家庭用品、娱乐等生活各方面对全球214个城市进行了调查比较.结果显示北京排名全球第20位,高过纽约.

报告一出立即引起了国内外网友对中美物价高低的大讨论.中国的大多数学者都将此归结为是税收的原因导致中国物价高于美国.

而且,美国的商品往往会标明价外税,中国的商品,消费者只能看得到最终价格,却看不到价格中有多少隐身的间接税.

--8月,在新个税将要实施前,一份号称国税"47号"文的文件详解新规下纳税人如何合理减税和避税,很快获中国诸多媒体转载.随即,国税总局发布澄清称,从未发过该文件及解读稿,此文件及解读稿系伪造,并严重误导了纳税人.

--8月中旬,南京率先出台新政策"房产证加名征税",要求对进行婚前房屋产权证加名的房产所有人徵收契税;武汉对婚前房产证加名按"赠与行为"对待,按加名方取得房产份额徵收4%契税,引发社会广泛关注.

南京当地媒体最新报导称,此前曾表态要开征"加名税"的南京税务部门"改口"称,暂时不会徵收"加名税".对此,国税总局就回应,总局准备就"加名税"可行性展开研究,但形成具体意见需要多部门协调.

--就在"加名税"尚在发酵中,中秋将近,"月饼税"的徵收又成为人们关注的热点.

北京市地税局的工作人员称,按照《个人所得税法实施条例》,各公司中秋节所发放的月饼确实在缴税范围内,需要将月饼的市场价值加入到员工的工资内,然後按照工资标准的个税进行扣除.

--在支出方面,本应在6月底公布的中央部门"三公经费"多数未能按期公布,更引发市场对政府部门资金是否合理运用的高度关注:

今年3月,国务院常务会议决定今年继续压缩中央部门三公经费预算,并明令要求各中央部门务必于今年6月将本级三公经费支出情况向社会公开,接受社会监督.但多数部门并未按期公布.

在公众的关注与推动之下,截至8月2日,92个部门已公布三公经费开支,其中诸多部门三公经费不降反增.

检查日报一篇文章就称,"三公"经费触动公众敏感的神经已久.在公众的眼里,因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费,几乎就是"公款出国、公车私用和公款吃喝"的同义词.一个广为引注的数据是:全国"三公"消费每年高达9,000亿元人民币,占行政支出的三分之一.(完)

注:资料来源均为国内媒体的公开报导.

--整理 沈燕; 审校 屈桂娟

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