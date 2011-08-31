中国近年财税收支情况及财税体制现状一览

路透北京8月31日电---以下为中国近年财税收入增长情况及当前财税体制的现状一览:

一、近年财税收支状况一览(单位:除城镇居民人均可支配收入为"元人民币",其馀均为"亿元")

2011年上半年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年

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金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%) 金额 同比(%)

财政收入 56,876 31.2 83,102 21.3 68,518 11.7 61,330 19.5 51,322 32.4 38,760 22.5

--税收收入 50,028 29.6 73,211 23 59,522 9.8 54,224 18.9 45,622 ~ 34,804 ~

--非税收入 6,847 44.5 9,891 9.9 8,997 26.6 7,106 24.7 5,700 ~ ~ ~

财政支出 44,435 31.4 89,874 17.8 76,300 21.9 62,593 25.7 49,781 23.2 40,423 19.1

GDP 204,459 9.6 397,983 10.3 340,507 9.1 314,045 9.6 265,810 14.2 216,314 12.7

城镇居民人均

可支配收入 11,041 7.6 19,109 7.8 17,175 9.8 15,781 8.4 13,786 12.2 11,759 10.4

注1: 数据来自财政部及统计局网站,2006-2010年的财政数据均为决算数据.

注2: 非税收入囊括了除税收之外的其他财政收入,包括一般预算非税收入、政府性基金收入、国有土地

出让收入和预算外非税收入等.

注3: 城镇居民可支配收入增幅为扣除价格因素後的实际增长率.

二、当前财税体制的现状

财政体制是处理政府间财政关系的基本制度,包括政府间支出责任划分、收入划分和财政转移支付等基本

要素.改革开放三十年来,中国财政体制改革大致经历了改革初期的包干体制以及明确社会主义市场经济体

制目标後的分税制财政体制两个阶段.

财力集中与分散是处理中央地方财政关系的核心问题,也是财政体制改革的焦点和难点.通过实施1994年

分税制改革和2002年所得税收入分享改革,中央财政集中了部分收入,主要包括消费税、增值税收入的75%

和所得税收入的60%,财政收入占GDP的比重以及中央财政收入占全国财政收入的比重逐步上升.

但需要说明的是,中央本级收入并不完全用于中央本级自身的支出,其中相当大一部分是用于对地方税收

返还和转移支付,形成地方财政收入来源,并由地方安排财政支出.且中国目前中央财政集中收入比例尚未

达到1994年分税制财政体制改革设定的60%的目标,在国际上也是偏低的.

以下为中央和地方收入和支出划分明细:

**现行中央地方收入划分

A.中央固定收入

关税,海关代征消费税和增值税,消费税,铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司等集中交纳的收

入(包括营业税、利润和城市维护建设税),未纳入共享范围的中央企业所得税、中央企业上交的利润等.

B.中央与地方共享收入

增值税中央分享75%,地方分享25%;纳入共享范围的企业所得税和个人所得税中央分享60%,地方分享40%;

资源税按不同的资源品种划分,海洋石油资源税为中央收入,其馀资源税为地方收入；证券交易印花税中央

分享97%,上海、深圳分享3%.

C.地方固定收入

营业税(不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的营业税),地方企业上交利润,城镇

土地使用税,城市维护建设税(不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的部分),房产税,车

船税,印花税(不含证券交易印花税),耕地占用税,契税,烟叶税,土地增值税,国有土地有偿使用收入等.

**现行中央地方支出责任划分如下:

A.中央财政支出

国防、武警经费,外交支出,中央级行政管理费,中央统管的基本建设投资,中央直属企业的技术改造和

新产品试制费,地质勘探费,中央安排的农业支出,中央负担的国内外债务的还本付息支出,及中央负担的公

检法支出和文化、教育、卫生、科学等各项事业费支出.

B.地方财政支出

地方行政管理费,公检法经费,民兵事业费,地方统筹安排的基本建设投资,地方企业的改造和新产品试

制经费,地方安排的农业支出,城市维护和建设经费,地方文化、教育、卫生等各项事业费以及其他支出.

注: "当前财税体制的现状"所用数据和资料均来自中国财政部网站.(完)

--整理 李文科;审校 乔艳红

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