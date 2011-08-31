韩国撤换统一部部长 欲缓和朝韩紧张局势

特朗普致信习近平 希望合作发展对中美两国有利的“建设性关系”
路透华盛顿2月8日 - 美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。
路透8月30日电（记者 Jack Kim）---韩国总统李明博周二撤换了负责朝鲜政策的强硬派部长，启用另一位政治亲信，看似欲推动与朝鲜的对话。
朝韩紧张局势处于数十年来的最高点，李明博面临缓解两国紧张局势的压力日升。
朝鲜曾表示不会与李明博政府接触，暗示将等待李明博于2013年初结束任期。
韩国青瓦台称，李明博已任命柳佑益为统一部部长。柳佑益此前曾担任李明博政府首任总统室室长，後担任韩国驻中国大使。
预计柳佑益将奉行和平统一政策，与朝鲜恢复“正常关系”。
他将代替玄仁泽，後者为李明博政府制定了针对朝鲜的强硬政策。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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