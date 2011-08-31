银行进军铁矿石现货市场

路透伦敦8月30日电---越来越多的投资银行摩拳擦掌,准备进军铁矿石现货交易市场,因为该市场的巨大规模以及转向更透明的定价机制实在诱人.该领域长期以来一直由贸易商行主导.

"全球市场规模是主要激励因素,铁矿石市场规模令其他任何一种金属都相形见绌...现在铁矿石金融市场已经在运行,"麦格理分析师Colin Hamilton表示.

"从事商品交易的银行,大多都集中在铁矿石现货,其中包括麦格理."

每年海运铁矿石成交量约有10亿吨,其中20-30%左右在现货市场出售,剩馀部分则为长期合约.

在该市场,银行可能永远无法与贸易商行匹敌,因为他们对风险的控制,将限制其进行投机性交易以及在全球一些高风险领域的交易.

即便如此,也有几项理由吸引银行进行铁矿石现货交易.涉足铁矿石市场将帮助其限制迅速发展的铁矿石衍生品业务带来的风险,同时也会促成一些交易,帮助蓬勃发展的矿业企业融资.

"进入现货市场将使银行拥有更多的杠杆,并限制其衍生品交易的风险,"Mitsui Bussan Commodities交易员Abe Ulusal表示.(完)

--编译 李爽; 审校 程琳

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