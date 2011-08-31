全球债券市场流动性不佳 彰显银行业担忧加剧

* 流动性收紧,因基金减少对欧洲放贷

* 银行益发不愿利用资产负债表促进回购交易

* 公司债流动性欠佳,提升CDS需求

路透纽约8月30日电---固定收益市场和货币市场流动性状况开始反映出一种忧虑,即8月过後仍将延续近期震荡行情,避险情绪升温可能再度打击银行及融资市场.

这种担忧的一个体现是,银行通过自身资产负债表促进交易的意愿下降,结果从公司债到短期回购市场等领域都受到打击.短期回购市场上的三方贷款规模高达1.6万亿美元.

例如,巴克莱资本国际数据显示,6月末以来银行在交易商间美国公债回购市场的活动减少了63%.

有人认为,这种风险厌恶情绪蔓延预示着多事之秋的来临,恐再次引发2008年那样的信贷危机.从欧洲债务危机到美国经济疲软,并不缺乏触发危机的因素.

Natixis美国固定收益债券交易主管Abdullah Karatash称:"我认为市场将会非常紧绷."

"所有这些不确定性都可能导致股市大跌,等那一刻到来时,银行金融股会领头下挫."他说道,"这会让它们的资产负债表遭受损失,从而进一步打击流动性情况."

大型货币基金都在减少对欧洲银行业的无担保贷款,转向有担保交易.该地区银行一度因此争抢美元资金,其中一家银行甚至罕见地向欧洲央行求助.

三个月期银行间美元拆借利率周二再度扬升,创下逾一年高位.

最近,公司债市场流动性不佳也导致投资者购买信用违约互换(CDS),因抛售这些债券的成本太高.

**信贷下滑**

波动性如若持续,或将再度威胁银行融资.银行融资情况极易受投资者信心左右.

"诸多市场的波动性严重加剧,通常这要花大量时间来平复,"Fifth Third Asset Management高级投资组合经理Mirko Mikelic称,"这不可能只是8月会这样."

不过也存在一些缓和因素.

各央行提供的信贷额度或使2008年的危机不大可能重演.自金融危机以来,银行的资本水平也大幅提高.

即便如此,一些交易商仍担心情况可能恶化.

例如交易商表示,公司债市场流动性欠佳.

美国银行(BAC.N)的信用违约互换上周触及纪录水准,因投资者难以为其债券寻获买主.

随着银行间借贷成本的上升,期货合约也一直在暗示,三个月贷款利率12月可能最高上涨60个基点.这表明市场担忧新年期间融资压力可能增加,因年底时很多银行减少放贷以美化资产负债表.

瑞士信贷银行利率策略师Ira Jersey表示,"市场担心年底的融资压力,是12月合约飙升的原因."

货币市场基金愈发忧心欧洲银行业,一些基金不愿提供比隔夜贷款时间更长的产品.

据巴克莱表示,自6月初以来,面向银行的商业票据贷款下降15%,或900亿美元,并且针对欧洲银行业的贷款下滑20%.

这使得欧洲银行业很难获得所需美元来为持有的美国风险敞口融资,同时导致欧元美元互换成本升至危机後高位.

**经济与欧洲问题或成为导火索**

融资问题是否发生恶化,可能取决于经济和欧洲事态的发展.欧洲的决策者正努力设法阻止债务危机蔓延.

"我认为影响该问题的最主要因素是宏观经济背景和来自欧洲的冲击,"Karatash表示.

市场认为欧洲的银行比美国的银行更容易受到冲击,後者自2008年金融危机之後已经增加了流动性,并降低了对短期贷款的依赖.

"这次可能是欧洲的2008.这或是市场的主要担忧,这对于我们(美国)资本市场和全球又意味着什麽,"Mikelic表示.

追踪欧洲25家金融机构的一项信用违约互换(CDS)指数,也反映出市场对这些机构的信用质量担忧升温.

根据Markit的数据,周二该指数报242个基点,逼近上周触及的260个基点的纪录高位,已经远高于金融危机高峰时达到的210个基点的峰值.(完)

--编译 程琳/王翔琼/李春喜;审校 张涛/艾茂林

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