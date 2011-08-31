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时事要闻 | 2011年 8月 31日 星期三 13:47 BJT

巴总统称将与中国共同打击恐怖主义

路透乌鲁木齐8月31日电---巴基斯坦总统扎尔达里周二与新疆维吾尔自治区党委书记张春贤会面，承诺将与中国紧密合作、打击恐怖主义。

扎尔达里此行主要目的是出席首届中国-亚欧博览会。

7月底新疆喀什发生一起爆炸袭击事件，喀什地方政府网站称，据制造这起事件的恐怖分子供认，其团伙头目曾出逃巴基斯坦并接受培训，而後潜回中国。

新华社报导称，扎尔达里表示，巴方反对任何恐怖活动。

巴基斯坦与中国长期保持友好关系，特别是近几个月巴基斯坦与美国关系恶化後，与中国关系更为紧密。(完)

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