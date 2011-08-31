美国一些企业CEO薪酬超过公司缴税

路透华盛顿8月31日电---周三公布的一项薪酬研究报告显示，美国去年薪酬最高的100位企业执行长(CEO)中，有25人所获薪酬超过其所在公司上缴的联邦所得税。

研究还发现，很多企业用于游说方面的开支超过了纳税额。

当前美国国会正为如何削减国家负债面临艰难选择，华盛顿智库--政策研究所(IPS)公布的上述报告，迅速触到了他们的痛处。

民主党众议员加明斯(Elijah Cummings)读过该报告後，提议就企业高管薪酬举行听证会。加明斯是众议院监督与政府改革委员会成员。

他在给该委员会主席、共和党议员艾萨(Darrell Issa)的信中提出，应审查当前高管薪酬问题的严重程度，他认为该问题是导致经济危机的重要因素。

他还提出两个问题，其一，为什麽CEO薪酬和公司获利快速上升，但普通雇员收入停滞不前，且失业率始终高得令人无法接受；其二，税法对这种日益扩大的不公平的纵容程度。

研究结果显示，就25位薪酬超过所在公司缴纳所得税的执行长而言，他们的平均薪酬为1,670万美元，标准普尔500指数成份股企业执行长平均薪酬为1,080万美元。

此项研究覆盖的企业中，有三分之二利用设在百慕大、新加坡和卢森堡等避税天堂的海外子公司来压低缴税，还有的企业则通过加速折旧获益。(完)

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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