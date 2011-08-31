日本7月工业生产成长不及预估

* 7月工业生产增长0.6%,预估为增长1.5%

* 制造商预计8月产出增长2.8%,9月预计下滑2.4%

* 日圆上涨、全球放缓和重建缓慢为前景蒙阴

* 数据引发有关工业生产反弹力度的疑问

路透东京8月31日电---日本7月工业生产增幅逊于预估,企业预计下月产出将会下滑,显示日圆飙升和全球增长减速正开始拖累这个出口导向型经济体的复苏.

日本经济产业省周三公布,7月工业生产较前月增长0.6%,市场预估中值为增长1.5%,6月为增长3.8%.

接受经济产业省调查的制造商将8月工业生产预估从增长2.0%上修为2.8%,但预计9月将下降2.4%.

"调查显示的9月降幅较预期更高,"SMBC日兴证券首席市场分析师Mari Iwashita称."这对第四季来说是个让人担忧的迹象."

随着企业恢复被地震和海啸破坏的供应链和工厂,企业产出也自3月灾後的急剧下滑中反弹.7月的数据显示,汽车和电信设备产出增长,而电子和化工生产下滑.

但日本的主要市场欧洲和美国经济增长乏力,日圆汇率也接近纪录高点,这引发对未来数月日本经济反弹力度的疑问.

的确,一项对采购经理人的调查也显示,8月新出口订单跌至四个月低点,因整体经济增长放缓.

"看起来好像全球经放缓导致日本工业生产失去动能,"三井住友资产管理的高级分析师Hiroaki Muto表示.

"这是自然灾害後经济呈现V型快速反弹的回报.年底前工业产出速度将因海外需求走稳而再度追上来,不过趋势不会那麽强了."他说.

欲浏览数据图表,请点选:(link.reuters.com/meg53s)

新首相野田佳彦说他了解存在的经济问题,同时他也需负起责任团结意见分歧的执政党,并解决自车诺比(切尔诺贝利)核灾以来最严重的核危机.

一位官员在就数据作说明时称,较保守的预估显示,日本企业7-9月产出将增加6.3%,那将是自2010年首季以来的最强劲增幅.

本月初的路透调查显示,分析师预估日本经济将脱离灾後衰退,当季将成长1.2%,成为主要工业经济体中增速最快的国家.

周二的零售销售和家庭支出数据显示个人消费有进一步改善,是复苏持续的迹象.

政府决定提前两周解除对大东京城市圈大用户的强制限电规定,预计也有利于工业前景.

但日圆升值以及全球经济复苏减缓,令制造商感到担忧,这在9月的工业生产预期中有所反映.

"这将迫使10-12月生产预估进行修正,因几乎可以肯定7-9月的数据将相当不错,"岩下真理表示.

日本灾後重建将有助于提振经济活动.日本在最初救灾举措中已经动用6万亿日圆专门用于救灾,并计划再斥资13万亿日圆用于重建,但何时实施第三笔追加预算、全面启动重建还不明朗,因为政治面的僵局推迟了重建工作.

日本央行总裁白川方明暗示,若经济复苏前景受到威胁,准备进一步放宽货币政策.日本央行将于9月6-7日召开例行议息会议.(完)