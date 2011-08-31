中材部署走出去 觊觎欧美收购机会

* 部署"走出去",正洽谈多个欧美收购项目

* 每个项目价值10-100亿元人民币

* 水泥产能收购成本高,自建更划算

路透香港8月31日电---全球主要水泥设备及工程服务供应商--中国中材股份(1893.HK)正积极部署"走出去"战略,目前正在欧美国家洽谈多个项目,每个价值10-100亿元人民币,主要聚焦水泥技术装备及新材料领域.

"这两年是做海外并购的好时机,因为人民币升值,也有利公司进行全球战略布局."中材股份总裁李新华周三在记者会上称.

人民币升值,加上欧美国家受债务危机拖累经济走疲,海外资产价格在中国企业的眼中更为划算.

李新华指出,在全球布局是中材股份的发展趋势,因公司本身已有不少产品出口海外;海外并购能将公司的技术进一步提升,同时亦可协助被并购企业节省成本.

公司预计全年新签合同额将超过300亿元人民币.其中上半年已完成232.59亿元,因期内获得大额订单包.而下半年料将回复正常情况.

该公司的新材料板块主要从事生产太阳能多晶硅熔炼器、风电叶片及玻璃纤维产品.

在水泥业务方面,中材股份董事长谭仲明表示,公司的水泥业务以西部市场为主,上半年公司没有进行并购,因为今年以来水泥价格持续走高,收购价格也因此较昂贵.

"按我们目前的分析,自建生产线的成本比收购更低."他说,未来公司仍会以并购及自建并重.

该公司预计今年全年水泥及熟料销量超过6,000万吨.目前,公司控制的水泥产能达7,600万吨,在建14条生产线,全部建成後将新增产能2,320万吨.其中今年底投产的有九条,涉及产能1,500万吨.

截至6月底止,中材股份的现金及现金等价物总值120.7亿元.

中材股份午盘初段股价涨5.44%,报4.46港元.大盘恒生指数则升0.63%.(完)