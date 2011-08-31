中国基金经理未来三个月股票建议配比79.3% 创14个月新低

* 未来三个月股票建议配比降至14个月新低

* 基金经理谨慎气氛上升

* 金融地产类股因低估值而重新受宠

作者 林琦

路透上海8月31日电---路透最新月度调查显示,中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比降至79.3%,创下14个月新低;债券和现金持仓建议配比则明显上升.在海内外经济形势疑云密布的情况下,基金经理谨慎气氛更显浓厚.

本次共有九位基金经理参与调查.上月调查的股票建议配比为84.5%.本月债券的建议配比继续升至7.1%,上月为6.3%;现金的建议配比为13.6%,上月为9.3%.

"股市的风险来自于欧美经济复苏进展弱于预期,QE3可能会对全球产生冲击."上海一位基金经理表示.

作为全球经济龙头的美国,一个月来经济金融形势风云突变.在美国参众两院勉强通过提高债务上限後,评级机构标准普尔突然调降美国债信评级,令全球金融市场大幅动荡.经济界对于全球经济二次探底的忧虑再起,并担忧美国可能第三次推出量化宽松政策(QE3).

另一位基金经理则表示,中国国内亦存在一些结构性问题,这些问题需要依赖货币,财政等政策协调解决,"这些都需要时间,经济短周期向下的趋势不容易转变."

尽管今年上半年中国每月一次的存款准备金率上调步伐自7月起暂缓,不过央行近期仍强调,将继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,并将合理利用利率、汇率等多种政策工具组合,保持合理的社会融资规模.

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,飙下37个月新高.而据消息人士近日透露,中国央行计划将商业银行的保证金存款亦纳入存款准备金的缴存范围.这意味着商业银行共需多缴准备金约9,000亿元人民币,相当于在未来六个月里上调125个基点的存款准备金率.[ID:nCN1927391]

在海内外不利因素压制下,中国股市沪综指8月以来创下逾一年以来新低,并一度跌破2,500点整数关口.该指数周三午盘报2,556.9点,跌0.38%.

A股市场创下新低,令基金业的投资气氛更显谨慎.此次受访的九位基金经理有八位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,769点,较上月调查下调110点,不过较目前仍有约8%的上升空间.基金经理所持观点相当分歧,有三位看高至3,000点,但亦有三位看至2,600点以下,甚至看低至2,400点.

**金融地产配比上升**

在本月调查中,主要板块的建议配比再现"翘翘板"行情,金融房地产股配比明显上升,而消费类股则有所下降.这显示在整体低迷形势下,占据低估值优势的金融地产类股仍是基金防御性投资的主要选择.

下个月金融类股的建议配比为16.6%,较上月的10.6%明显上升;地产的配比亦由上月的8.8%升至10.6%,尽管国内房地产业调控丝亳未放松,二三线城市限购政策相继推出.

在本月调查中,消费类股的建议配比为24.6%,仍为第一大权重股板块,不过较上月的26.9%下降.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I 平均值

股票 85 50 90 60 90 84 85 80 90 79.3

债券 5 30 0 5 10 4 10 0 7.1

现金 10 20 10 35 0 12 5 20 10 13.6

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

11年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月 9月 8月

股票 79.3 84.5 85.6 82.5 83.9 82.8 79.4 82.8 82.5 84.8 88.9 83.6 81.3

债券 7.1 6.3 5.0 10.0 5.0 3.9 6.9 4.3 4.25 3.2 2.4 3.1 8.1

现金 13.6 9.3 9.4 7.5 11.1 13.3 13.8 12.9 13.25 12.0 8.7 13.3 10.6

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

A B C D E F G H I

股票 0 + 0 0 - 0 + 0 +

债券 0 0 + 0 0 0 - 0 0

现金 0 - - 0 + 0 0 0 -

4.各基金公司对于三个月後沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F G H

预测点位 2,500-2,700 3,000 2,700-2,800 2,400 3,000 2,600 3,000 2,800

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H I

汽车 5 5 0 5 0 5 5 5 0

消费 10 10 50 40 20 16 15 20 40

电子技术 5 5 0 10 0 8 3 5 10

金融服务 30 20 20 10 20 14 10 10 15

金属及产品 15 5 5 10 10 12 5 5 0

房地产 20 20 0 5 15 10 10 5 10

交通及基础设施 0 5 5 0 0 7 10 5 0

能源 10 10 15 10 20 12 5 5 10

机械 5 15 0 10 15 7 7 5 15

其他: 0 5 5 0 0 9 30 35 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%)

11年/8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 10年/12月 11月 10月 9月 8月

汽车 3.3 3.8 5.8 4.6 5.2 5.8 4.0 3.6 3.13 4.9 7.4 4.8 5.9

消费 24.6 26.9 23.1 25.9 20.2 19.1 22.5 21.3 26.13 32.6 22.7 31.4 29.8

电子技术 5.1 5.1 5.0 4.8 4.8 5.7 8.6 8.6 9.0 11.3 6.6 6.8 5.7

金融服务 16.6 10.6 16.3 18.1 20.6 18.3 10.6 14.0 12.13 9.8 13.9 10.3 13.7

金属 7.4 8.1 5.8 5.1 5.7 6.8 7.0 7.3 6.63 5.9 8.9 6.8 5.0

房地产 10.6 8.8 5.6 8.3 7.3 6.8 4.0 7.2 6.63 5.1 6.0 6.2 8.7

交通及基础设施 3.6 4.0 6.0 5.9 5.8 6.9 6.1 5.8 4.25 5.0 5.3 7.4 6.8

能源 10.8 10.5 10.6 9.6 10.8 12.0 11.1 9.9 8.38 7.0 10.6 6.7 7.4

机械 8.8 8.1 9.6 7.1 8.6 9.7 13.0 11.6 8.63 8.4 9.0 8.2 9.0

其它 9.3 14.1 12.3 10.6 11.1 9.0 13.0 10.8 15.13 10.0 9.7 11.3 8.1 (完)