中国消费贷款馀额未来五年年均增速料达24%--波士顿咨询

* 中国消费贷款馀额未来五年年均增速料达24%

* 住房抵押贷款仍占主导,但增速会慢于信用卡等

* 个人消费贷款风险管理趋于保守

路透北京8月31日电---波士顿咨询公司(BCG)周三发布报告认为,未来五年,中国的消费贷款馀额预计将以平均每年24%速度增长,到2015年总计将达21万亿元人民币.而住房抵押贷款仍会占据主位.

不过报告称,受困政府限购等紧缩因素,住房抵押贷款规模的增速会以年均21%增速发展,慢于一般性消费金融、信用卡及汽车贷款增速,从2010年的6万亿元增至2015年的15.5万亿元..

"十年内,中国的个人消费信贷市场将会翻十番,这样巨大规模的市场,会让本土和外资银行都兴奋不已."BCG董事总经理梁国权称.

另外,信用卡目前已成为中国消费信贷产品的第二大市场,随着分期贷款的出现及创新,BCG预计,未来五年信用卡收款额将以每年40%的幅度增长,从2010年的4,500亿元增至2015年的2.5万亿元.

BCG北京董事总经理黄河则指出,当前中国大陆个人消费信贷渗透率还是很低的,且发展处于初期,目前中国的银行业在个人消费贷款风险管理上过于保守,都有不良贷款"恐惧症",一味追求不良的双降难以真正反应出信用卡的风险和收益.

"成熟市场中信用卡的利润来源主要是逾期还款利息,但中国刚好相反,大部份银行是靠刷卡交易商户返佣收入,银行应该找到更多利润增长点."黄河称.

截至6月末,中国累计发行信用卡为2.57亿张,较一季度末增长6.3%,增速较上年同期放缓3.0个百分点.二季度末信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.7%,占比与第一季度持平.(完)