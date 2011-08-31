《阳歌专栏》团购被曝逃税 可能面临行业整顿

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。
**团购被曝逃税 行业整顿或在即**
团购行业麻烦不断，或即将再添逃税一项。最新报导称，团购行业每年逃税或逾5亿元。媒体报导援引的是研究机构易观国际（Analysys International）的说法，但此类数据显然直接来自税务官员，或从他们提供的数据推测得出，因为易观国际无法从团购企业获得税务信息。所以，对于本来就很混乱的团购行业来说，这一报导尤其令人不安，预示着税务官员或将整顿团购行业，许多规模较小的团购企业或因此倒闭。
过去两年，团购行业呈现爆发式增长。本月稍早窝窝团拟赴美上市，但其接触的各大投行均对其过去两年多起收购的会计问题表示担忧，因而拒绝为窝窝团融资。腾讯(0700.HK)和Groupon合资成立的高朋网也裁员数百人，令众人质疑该公司的未来。今年早些时候，由于国内外投资者希望在中国团购行业分得一杯羹，目前该领域的三大领先企业--窝窝团、拉手网和大众点评网共募集到5亿美元风险投资。
这次团购逃税风波或预示行业整顿在即，甚至一些大型团购公司也可能受到冲击。投资者应关注这一前景，因为中国互联网泡沫似乎在不远的将来即将破灭。
一句话：有关团购网逃税的最新报导表明，这一混乱且竞争激烈的行业可能即将面临整顿。
**新浪可能收购土豆**
经过数周洽谈，中国第一大门户网站新浪(SINA.O)通过一份向监管机构提交的报告对世界宣布，新浪目前已经持有中国第二大在线视频网站——土豆网TUDO.O大约9%的股份。我认为此举可能为新浪未来收购土豆网拉开序幕。
新浪透露在土豆网上市期间，首先投资3,120万美元购得土豆4.2%股份，土豆上市首秀股价大跌後，又追加投资3,520万美元，持股份额增至9%。虽然土豆创始人兼董事长王微坚称新浪目的仅在投资，但在我看来，新浪应该是在试水，看未来是否有可能收购土豆。以往此类收购通常比较困难，因为收购目标的创始人往往拥有多数股权，可以抵挡可能的收购意向。
但在土豆网一例中，王微持股仅占8.6%，而且显然仍有筹资压力，在市场情绪下如此消极仍然继续IPO就是明证。很多人都应该记得新浪在重大并购案例中表现都比较差，比如，多年前并购分众传媒FMCN.O的失败之举，在此之前，盛大互动SNDA.O还曾企图敌意竞购新浪。新浪此次如有意收购土豆，可能会更加细心谨慎，直接向土豆报价前先看市场如何反应。
中国几乎每一家主要互联网企业均突然对视频分享网站感兴趣，其中包括近来传洽谈购优酷股份的腾讯在内。考虑到这层因素，我认为新浪今年年底前有可能发起对土豆网的收购，并努力实现土豆网扭亏为盈，运转良好。
一句话：新浪持有土豆网9%股份看起来是未来收购土豆的序幕，新浪今年年底前可能就开始对土豆展开收购。（完）
编译：黎黎/张敏 发稿：王燕焜
《阳歌专栏》是专为中国投资人士与股民量身定制的在线社区，供散户、资金经理等各类人群广泛参与。博客不在于简单报导新闻事实与市场热谈，而在于用睿智点评挖掘新闻背後的深度意义。欢迎读者以发博、跟贴等方式积极参与，并可通过站内邮件系统进行一对一讨论。详讯请联系管理员：newsdoug@youngchinabizblog.com。
(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。