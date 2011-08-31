《阳歌专栏》团购被曝逃税 可能面临行业整顿

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**团购被曝逃税 行业整顿或在即**

团购行业麻烦不断，或即将再添逃税一项。最新报导称，团购行业每年逃税或逾5亿元。媒体报导援引的是研究机构易观国际（Analysys International）的说法，但此类数据显然直接来自税务官员，或从他们提供的数据推测得出，因为易观国际无法从团购企业获得税务信息。所以，对于本来就很混乱的团购行业来说，这一报导尤其令人不安，预示着税务官员或将整顿团购行业，许多规模较小的团购企业或因此倒闭。

过去两年，团购行业呈现爆发式增长。本月稍早窝窝团拟赴美上市，但其接触的各大投行均对其过去两年多起收购的会计问题表示担忧，因而拒绝为窝窝团融资。腾讯(0700.HK)和Groupon合资成立的高朋网也裁员数百人，令众人质疑该公司的未来。今年早些时候，由于国内外投资者希望在中国团购行业分得一杯羹，目前该领域的三大领先企业--窝窝团、拉手网和大众点评网共募集到5亿美元风险投资。

这次团购逃税风波或预示行业整顿在即，甚至一些大型团购公司也可能受到冲击。投资者应关注这一前景，因为中国互联网泡沫似乎在不远的将来即将破灭。

一句话：有关团购网逃税的最新报导表明，这一混乱且竞争激烈的行业可能即将面临整顿。

**新浪可能收购土豆**

经过数周洽谈，中国第一大门户网站新浪(SINA.O)通过一份向监管机构提交的报告对世界宣布，新浪目前已经持有中国第二大在线视频网站——土豆网TUDO.O大约9%的股份。我认为此举可能为新浪未来收购土豆网拉开序幕。

新浪透露在土豆网上市期间，首先投资3,120万美元购得土豆4.2%股份，土豆上市首秀股价大跌後，又追加投资3,520万美元，持股份额增至9%。虽然土豆创始人兼董事长王微坚称新浪目的仅在投资，但在我看来，新浪应该是在试水，看未来是否有可能收购土豆。以往此类收购通常比较困难，因为收购目标的创始人往往拥有多数股权，可以抵挡可能的收购意向。

但在土豆网一例中，王微持股仅占8.6%，而且显然仍有筹资压力，在市场情绪下如此消极仍然继续IPO就是明证。很多人都应该记得新浪在重大并购案例中表现都比较差，比如，多年前并购分众传媒FMCN.O的失败之举，在此之前，盛大互动SNDA.O还曾企图敌意竞购新浪。新浪此次如有意收购土豆，可能会更加细心谨慎，直接向土豆报价前先看市场如何反应。

中国几乎每一家主要互联网企业均突然对视频分享网站感兴趣，其中包括近来传洽谈购优酷股份的腾讯在内。考虑到这层因素，我认为新浪今年年底前有可能发起对土豆网的收购，并努力实现土豆网扭亏为盈，运转良好。

一句话：新浪持有土豆网9%股份看起来是未来收购土豆的序幕，新浪今年年底前可能就开始对土豆展开收购。（完）

编译：黎黎/张敏 发稿：王燕焜

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