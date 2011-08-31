沪深证交所周三两融余额增加29.2亿元 连四日回升
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周三收涨0.44%。沪深证交所融资融券余额当日增加29.2亿元人民币，连续第四日回升；两市两融余额为8,810.6亿元。
路透北京8月31日电---中国股市沪综指周三缩量微幅收高0.03%,本月累计走低约5%.银行股因业绩较好及低估值因素走势较强,但在流动性忧虑及月末因素下,A股成交额创出逾13个月新低.分析师预计短线可能保持窄幅盘整,期待经济数据出炉为市场提供方向.
沪综指收报2,567.34点,涨0.745点,或0.03%,本月累计走低约5%.但今日沪市A股成交额缩至620亿元人民币,前一成交额低位为去年7月16日的558亿元.
日信证券分析师徐海洋认为,从估值及技术层面分析,大盘目前下方大约2,550点附近支撑较强,预计短线盘整後,可能会选择向上突破,但力度不强,市场接下来聚焦8月宏观经济数据公布,以进一步判断後市走向.
沪深300指数9月合约尾盘报2,846.0点,涨0.29%,成交量为211,801手.(完)
--发稿 李然 ; 审校 丁淑琴
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